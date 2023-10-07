Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших в Палестине

Информация о пострадавших из числа российских граждан на палестинских территориях не поступала. Об этом сообщила «Известиям» 7 октября пресс-секретарь представительства Российской Федерации при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

«Вопрос об эвакуации росграждан не обсуждается», — указала она.

Ранее, 7 октября, посольство РФ в Израиле также сообщило об отсутствии информации о пострадавших в ходе конфликта граждан России. В диппредставительстве отметили, что консульский отдел оказывает туристам в стране консультативную помощь, а также что вопрос об эвакуации россиян на данный момент не рассматривается.

Утром в субботу территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится в состоянии войны и она одержит победу, а глава национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, а также проявлению необходимой сдержанности.