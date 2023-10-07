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Армия обороны Израиля показала кадры удара по боевикам у границы сектора Газа

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Фото: Армия обороны Израиля
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Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по боевикам ХАМАС у границы с сектором Газа. Соответствующие кадры публикует Армия обороны Израиля на своем сайте в субботу, 7 октября.

Сообщается, что атака была осуществлена у КПП «Эрец».

ХАМАС, со своей стороны, заявило о захвате 14 израильских танков на одном из израильских военных постов с бронетехникой. Кроме того, ХАМАС сообщило о взятии в плен генерала армии Израиля Нимрода Алони. По информации группировки, в настоящий момент он находится в секторе Газа.

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Утром 7 октября со стороны сектора Газа был нанесен массированный ракетный удар по Израилю. Также было совершено несколько вторжений на южную территорию страны. Ответственность за ракетный удар взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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