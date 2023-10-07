Полиция Берлина усилила защиту еврейских учреждений на фоне атак ХАМАС

Сенатор внутренних дел Берлина Айрис Шпрангер обеспокоена возможными последствиями атаки палестинской группировки ХАМАС, пишет издание Tagesspigel в материале от 7 октября.

«Из-за возможного влияния на ситуацию с безопасностью в столице полиция уже усилила меры защиты в еврейских и израильских учреждениях», — сообщила Шпрангер.

Кроме того, о сложившейся ситуации были оповещены все экстренные службы города.

Ранее в субботу израильские власти сообщили о ракетном ударе со стороны сектора Газа. По заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), по территории страны было выпущено около 2,2 тыс. ракет. В то же время было совершено несколько вторжений на территорию Израиля на юге. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

На фоне обстрелов и проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы ЦАХАЛ объявила состояние «готовности к войне», а в центральной части Израиля было введено особое положение. Армия Израиля заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на внезапное нападение ХАМАС.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в данный момент на отдыхе в Израиле находится около 100 российских туристов из организованных групп. Число тех, кто отправился в страну самостоятельно, неизвестно.

При этом посольство РФ в Израиле призвало россиян, в особенности тех, кто находится на юге страны, соблюдать указания командования тыла и оставаться в безопасных местах, не покидая их до заявлений официальных лиц государства.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.