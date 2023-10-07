Пентагон пообещал Израилю всё необходимое для защиты

Американские власти собираются в ближайшие дни предоставить Израилю всё необходимое для защиты после ракетного обстрела территории страны со стороны палестинской группировки ХАМАС. Об этом 7 октября сообщает министр обороны США Ллойд Остин.

Он указал, что внимательно следит за событиями, происходящими в Израиле. Остин выразил соболезнования семьям тех, кто погиб в результате «отвратительного нападения на мирных жителей».

«В ближайшие дни министерство обороны будет работать над тем, чтобы у Израиля было всё необходимое для самозащиты и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма», — сказано в письменном заявлении главы американского ведомства.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа был нанесен ракетный удар по Израилю. По данным израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), было выпущено более 2 тыс. снарядов. В то же время было совершено несколько вторжений на южную территорию страны. Ответственность за это взяла на себя ХАМАС.

ЦАХАЛ заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на нападение палестинской группировки. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится в состоянии войны. Позднее глава национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории государства.

По последним сообщениям СМИ, число погибших в результате ракетного удара достигло 40 человек, еще 740 ранены.

Комментируя ситуацию, политолог, военный эксперт Юрий Светов в интервью «Известиям» отметил, что в случае начала войны на Ближнем Востоке США могут прийти на помощь Израилю. В то же время ряд европейских стран, по его словам, могут оказать поддержку противоположной стороне, поскольку они не признают организацию ХАМАС террористической и «симпатизируют палестинцам».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.