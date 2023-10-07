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Политолог указал на улучшенную подготовку ХАМАС к нынешней атаке на Израиль

Политолог Никулин: ХАМАС на этот раз лучше подготовилась ко вторжению в Израиль
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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После предыдущих боевых столкновений палестинская группировка ХАМАС сделала определенные выводы и лучше подготовилась ко вторжению в Израиль. Об этом 7 октября рассказал «Известиям» политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

«Ясно, что, в отличие от предыдущих боевых столкновений, палестинцы в общем-то сделали определенные выводы и лучше подготовились, по сути дела. Поэтому да, вот пока что результат для ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — Ред.) и «Моссада» (служба внешней разведки Израиля. — Ред.) крайне неутешителен», — сказал эксперт.

Он отметил, что в израильской истории такого еще не было, чтобы практически без боя часть территории страны была захвачена, по сути дела, безоружными или плохо вооруженными людьми. Никулин указал, что в этой ситуации разведка и армия государства проявили себя «максимально плохо». Политолог напомнил о видеозаписях в Сети, на которых видно, как ХАМАС захватывает опорные пункты израильских войск и бронетехнику в значительном количестве.

«Так что ясно одно, что Израиль оказался к этой ситуации не готов. Ни его армия, ни его разведка. Поэтому можно сказать, что застали врасплох», — уточнил Никулин.

По его словам, конфликт может получить самое непредсказуемое развитие, если он не останется локальным, а в него включатся другие страны, такие как Иран, которым не нравятся последние действия со стороны Израиля, например объявление своей столицей Иерусалим.

«Израиль получил звонкий щелчок по носу, потому что ему четко совершенно показали, что его действия не останутся без ответа», — подчеркнул политолог и предположил, что палестинскую группировку поддержат как минимум арабские страны.

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Утром 7 октября со стороны сектора Газа был нанесен ракетный удар по Израилю. По данным израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), было выпущено более 2 тыс. снарядов. В то же время было совершено несколько вторжений на южную территорию страны. Ответственность за это взяла на себя ХАМАС.

ЦАХАЛ заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на нападение палестинской группировки. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится в состоянии войны. Позднее глава национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории государства.

По последним сообщениям СМИ, число погибших в результате ракетного удара достигло 40 человек, еще 740 ранены.

Комментируя ситуацию, политолог, военный эксперт Юрий Светов в интервью «Известиям» отметил, что в случае начала войны на Ближнем Востоке США могут прийти на помощь Израилю и, по мнению политолога, скорее всего, сделают это очень оперативно. В то же время ряд европейских стран, по его словам, могут оказать поддержку противоположной стороне, поскольку они не признают организацию ХАМАС террористической и «симпатизируют палестинцам».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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