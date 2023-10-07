Нетаньяху заявил о задаче зачистить Израиль от проникших боевиков ХАМАС

Основная текущая цель Израиля в условиях нападения палестинцев со стороны Газы — зачистка территории страны от проникших на нее боевиков, заявил 7 октября премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам срочного совещания с руководством силовых структур страны.

«Начиная с сегодняшнего утра Государство Израиль находится в состоянии войны. Наша первая задача — зачистить враждебные силы, которые проникли на нашу территорию, и восстановить безопасность и спокойствие в общинах, подвергшихся нападению», — передает пресс-служба Нетаньяху.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий», находящийся в израильском городе Сдерот, рассказал об обстановке на месте. По его словам, на улице города много солдат и проезжают иногда военные машины. Военные запрещают снимать на камеру и выходить из дома.

Журналист «Известий» Евгений Куркаков из Сдерота рассказал, что солдаты израильской армии прочесывали дома в пригороде. Они проверяли, есть ли там террористы. Утром там слышались звуки выстрелов. Многие жители находятся в бомбоубежищах.

Ранее в субботу израильские власти сообщили о ракетном ударе со стороны сектора Газа. По заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), по территории страны было выпущено около 2,2 тыс. ракет. В то же время было совершено несколько вторжений на территорию Израиля на юге. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

На фоне обстрелов и проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы ЦАХАЛ объявила состояние «готовности к войне», а в центральной части Израиля было введено особое положение. Армия Израиля заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на внезапное нападение ХАМАС.

Комментируя ситуацию, политолог, военный эксперт Юрий Светов в интервью «Известиям» отметил, что в случае начала войны на Ближнем Востоке США могут прийти на помощь Израилю и, по мнению политолога, скорее всего, сделают это очень оперативно. В то же время ряд европейских стран, по его словам, могут оказать поддержку противоположной стороне, поскольку они не признают организацию ХАМАС террористической и «симпатизируют палестинцам».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.