Минздрав Палестины сообщил о гибели 161 человека в ходе израильской операции

Не менее 161 палестинца погибло в результате израильской атаки по палестинскому сектору Газа, сообщило в субботу, 7 октября, министерство здравоохранения Палестины.

«При израильских атаках на сектор Газа убит 161 человек, 931 получил ранения», — цитирует ТАСС сообщение минздрава, которое приводит арабский телеканал Al Hadath.

Кроме того, СМИ также показывают последствия ответных ударов Израиля по сектору Газа.

Ранее, 7 октября, в СМИ сообщалось, что число жертв бомбардировок палестинского анклава составило приблизительно 30 человек, десятки получили тяжелые ранения. Также канал Sky News сообщал о более 40 погибших и 740 пострадавших со стороны Израиля в результате ракетного обстрела. По оценке канала, данное нападение является самым смертоносным на территории страны за последние годы.

Утром в этот же день со стороны сектора Газа был нанесен ракетный удар по Израилю. По данным израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), было выпущено более 2 тыс. снарядов. В то же время было совершено несколько вторжений на южную территорию страны. Ответственность за ракетный удар взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

ЦАХАЛ объявила состояние «готовности к войне», а в центральной части государства было введено особое положение. Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на нападение палестинской группировки.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится в состоянии войны и она одержит победу. Позднее глава национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны.

В МИД РФ призывали палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, а также проявлению необходимой сдержанности.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.