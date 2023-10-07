НАТО решительно осудило атаки ХАМАС на Израиль. Об этом заявил 7 октября официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт.

«Мы решительно осуждаем сегодняшние террористические атаки ХАМАС на партнера НАТО — Израиль», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Уайт считает, что Израиль имеет право защищать себя.

Наряду с этим Палестина считает, что Совет Безопасности (СБ) ООН должен созвать специальное заседание по эскалации на Ближнем Востоке.

Россия также выражает серьезную озабоченность в связи с резкой эскалацией палестино-израильского конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, а также проявлению необходимой сдержанности. Она указала, что должно начаться налаживание переговорного процесса для долгожданного мира на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа был нанесен массированный ракетный удар по Израилю. Также было совершено несколько вторжений на южную территорию страны. Ответственность за ракетный удар взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится в состоянии войны и она одержит победу, а глава национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны.

Позднее в этот же день ХАМАС сообщила о взятии в плен генерала армии Израиля Нимрода Алони. По информации группировки, в настоящий момент он находится в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.