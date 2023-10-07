Умер раненный при подрыве авто в Новой Каховке секретарь местного отделения ЕР

Секретарь отделения «Единой России» (ЕР) в Новой Каховке Владимир Малов, тяжело раненный 7 октября в результате подрыва автомобиля в Херсонской области, скончался в больнице. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе населенного пункта.

«Владимир Малов умер в 14:40», — сказал представитель оперштаба.

О том, что Малов госпитализирован в тяжелом состоянии после подрыва его автомобиля, сообщил ранее в субботу сенатор Игорь Кастюкевич. Он назвал произошедшее терактом.

Также произошедшее охарактеризовал и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он заявил, что «преступление однозначно будет раскрыто, а виновные — привлечены к уголовной ответственности».