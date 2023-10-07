Путин заявил о подтверждении Россией статуса надежного поставщика газа

Россия подтверждает свой статус надежного поставщика газа и открыта к сотрудничеству в этой сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан.

Он напомнил, что Узбекистан обратился к РФ с просьбой наладить поставки газа в конце прошлого года.

«Мы на нее оперативно отреагировали, дали соответствующие поручения «Газпрому», который вместе с партнерами из Казахстана и Узбекистана отработал необходимые технические детали», — сказал Путин.

Президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев и президент Казахастана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров подтвердили готовность к развитию отношений в газовой сфере с Россией.

«Осуществление данного проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств. Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества в домохозяйства и социально значимые объекты. Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов. «Газпром» уже прорабатывает соответствующие маршруты и параметры подачи газа. Россия же подтверждает свой статус надежного поставщика природного газа», — добавил Путин.

25 сентября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям» о перспективах этого рынка для российской стороны.

По его мнению, в будущем газ мог бы через Узбекистан поставляться дальше на юг, например в Иран, Туркменистан.

Ранее, 16 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер встретился с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым и председателем правления АО «НК QazaqGaz» Санжаром Жаркешовым. Стороны подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана.

4 сентября президент России Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ» заявил, что российские нефтяные и газовые компании чувствуют себя уверенно, успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли, находят новых торговых партнеров, выстраивают логистические маршруты.