«Известия» показали последствия обстрела Донецка ракетой AGM-88 HARM

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по Донецку ракетой AGM-88 HARM американского производства. Корреспондент «Известий» побывал на месте событий и поделился кадрами последствий обстрела.

Обломки ракеты, сбитой системами противовоздушной обороны (ПВО) около 12:55, упали в Калининском районе столицы Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Сбита ракета AGM-88 HARM. Это американская противорадиолокационная ракета, которая работает по локаторам ПВО. К счастью, наша система ПВО успешно отработала ее и сбила», — сообщил корреспондент.

По его словам, по маркировке на самой ракете можно понять, что она была произведена в 1991 году, то есть ей уже более 30 лет.

«А как известно по ее характеристикам, срок ее годности не превышает 20 лет. То есть Украина продолжает обстреливать Донецк просроченными ракетами. Ранее по Донецку прилетали ракеты 1986 года, 1989-го», — сказал журналист, отметив, что это говорит о том, что на Украину продолжают поступать списанные Западом ракеты.

Корреспондент также пообщался с местными жителями, ставшими очевидцами происшествия.

«Я только зашла в дом, закрыла дверь. Произошел очень сильный хлопок. Всё сразу стало как-то дрожать, <…> стекла посыпались аж на ту сторону дома моего», — рассказала жительница частного сектора. Она предположила, что украинские боевики, возможно, целились по больнице имени Калинина, находящейся неподалеку.

Днем ранее ВСУ выпустили 106 снарядов по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего погибли трое мирных жителей и еще девять получили ранения. Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за тот день было зафиксировано 30 фактов ведения огня.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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