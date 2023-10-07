Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию
Армия
Минобороны сообщило о скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство
Мир
Палестинская группировка ХАМАС заявила о 5 тыс. выпущенных по Израилю ракет
Мир
Политолог указал на улучшенную подготовку ХАМАС к нынешней атаке на Израиль
Политика
Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Карабахе после выхода армян
Мир
В СМИ сообщили о решении Словакии прекратить военную помощь Украине
Мир
МИД РФ находится в контакте с Израилем и Палестиной по теме обострения конфликта
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Общество
Синоптики спрогнозировали сильный дождь со снегом в Москве 7 октября
Мир
НАТО решительно осудило атаки ХАМАС на Израиль
Армия
ВС РФ уничтожили склад с военной техникой ВСУ в Одесской области
Общество
Синоптик пообещал улучшение погоды в Москве к концу следующей недели
Мир
Армия Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа
Мир
Число погибших при ракетном обстреле Израиля превысило 40 человек
Сюжет:

«Известия» показали последствия обстрела Донецка ракетой AGM-88 HARM

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по Донецку ракетой AGM-88 HARM американского производства. Корреспондент «Известий» побывал на месте событий и поделился кадрами последствий обстрела.

Обломки ракеты, сбитой системами противовоздушной обороны (ПВО) около 12:55, упали в Калининском районе столицы Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Сбита ракета AGM-88 HARM. Это американская противорадиолокационная ракета, которая работает по локаторам ПВО. К счастью, наша система ПВО успешно отработала ее и сбила», — сообщил корреспондент.

По его словам, по маркировке на самой ракете можно понять, что она была произведена в 1991 году, то есть ей уже более 30 лет.

«А как известно по ее характеристикам, срок ее годности не превышает 20 лет. То есть Украина продолжает обстреливать Донецк просроченными ракетами. Ранее по Донецку прилетали ракеты 1986 года, 1989-го», — сказал журналист, отметив, что это говорит о том, что на Украину продолжают поступать списанные Западом ракеты.

Корреспондент также пообщался с местными жителями, ставшими очевидцами происшествия.

«Я только зашла в дом, закрыла дверь. Произошел очень сильный хлопок. Всё сразу стало как-то дрожать, <…> стекла посыпались аж на ту сторону дома моего», — рассказала жительница частного сектора. Она предположила, что украинские боевики, возможно, целились по больнице имени Калинина, находящейся неподалеку.

Вопрос без опасности: Путин призвал оперативно помогать пострадавшим от обстрелов
И попросил не затягивать с восстановительными работами на территории приграничных регионов

Днем ранее ВСУ выпустили 106 снарядов по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего погибли трое мирных жителей и еще девять получили ранения. Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за тот день было зафиксировано 30 фактов ведения огня.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023