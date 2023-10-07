Российские военные отразили пять контратак ВСУ у Макеевки

ВС РФ на купянском направлении отразили пять контратак бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Макеевки и Лимана Первого, а также нанесли поражение живой силе и технике противника, сообщило Минобороны России 7 октября.

«На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Лиман Первый Харьковской области», — говорится в сообщении.

На краснолиманском направлении действиями подразделения группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе села Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Враг потерял 65 бойцов, два пикапа, самоходную гаубицу «Акация», два орудия Д-30 и одно Д-20.

На донецком направлении военные группировки «Восток» отразили три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районе села Приютное Запорожской области.

Ударами авиации нанесено поражение живой силе и и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM.

Ранее в этот же день сообщалось, что в районе населенного пункта Ильичевск Одесской области уничтожен склад военно-технического имущества ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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