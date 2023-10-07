Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию
Армия
Минобороны сообщило о скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство
Мир
Палестинская группировка ХАМАС заявила о 5 тыс. выпущенных по Израилю ракет
Мир
Политолог указал на улучшенную подготовку ХАМАС к нынешней атаке на Израиль
Политика
Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Карабахе после выхода армян
Мир
В СМИ сообщили о решении Словакии прекратить военную помощь Украине
Мир
МИД РФ находится в контакте с Израилем и Палестиной по теме обострения конфликта
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Общество
Синоптики спрогнозировали сильный дождь со снегом в Москве 7 октября
Мир
НАТО решительно осудило атаки ХАМАС на Израиль
Армия
ВС РФ уничтожили склад с военной техникой ВСУ в Одесской области
Общество
Синоптик пообещал улучшение погоды в Москве к концу следующей недели
Мир
Армия Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа
Мир
Число погибших при ракетном обстреле Израиля превысило 40 человек
Сюжет:

Российские военные отразили пять контратак ВСУ у Макеевки

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВС РФ на купянском направлении отразили пять контратак бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Макеевки и Лимана Первого, а также нанесли поражение живой силе и технике противника, сообщило Минобороны России 7 октября.

«На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Лиман Первый Харьковской области», — говорится в сообщении.

На краснолиманском направлении действиями подразделения группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе села Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Враг потерял 65 бойцов, два пикапа, самоходную гаубицу «Акация», два орудия Д-30 и одно Д-20.

На донецком направлении военные группировки «Восток» отразили три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районе села Приютное Запорожской области.

Ударами авиации нанесено поражение живой силе и и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM.

Ранее в этот же день сообщалось, что в районе населенного пункта Ильичевск Одесской области уничтожен склад военно-технического имущества ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023