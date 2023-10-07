МИД РФ находится в контакте с Израилем и Палестиной по теме обострения конфликта

Россия находится в контакте с Израилем, Палестиной и арабскими странами по теме обострения палестино-израильского конфликта, сообщил в субботу, 7 октября, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Мы в контакте со всеми и призываем их к прекращению огня и к тому, чтобы вернуться за стол переговоров. Насколько они восприимчивы к таким нашим призывам? Ну мы за то, чтобы все вопросы решались мирным путем на основе учета взаимных интересов», — сообщил Богданов «РИА Новости».

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием «Буря Аль-Аксы». ХАМАС обвиняет израильскую сторону в оккупации и вторжениях в мечеть Аль-Акса. Движение нанесло массированный ракетный удар по Израилю, выпустив 5 тыс. ракет, также сообщалось о проникновении на территорию Израиля десятков палестинских боевиков из сектора Газа.

Режим ЧС был введен в отдельных частях Израиля, находящихся в радиусе 80 км от сектора Газа. В данную зону в том числе попадают Тель-Авив и Беэр-Шева. На данный момент известно, что в Израиле в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа около 200 человек пострадало и по меньшей мере шестеро погибли.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении по сектору Газа ответных ударов, отметив состояние «готовности к войне». Также министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и одержит победу. Он добавил, что в качестве реакции на агрессию приказал «очистить от террористов населенные пункты» и «мобилизовать обширные резервы».

При этом в Израиле находится около 100 организованных туристов из РФ, сообщила днем, 7 октября, Ассоциация туроператоров России (АТОР). По данным организации, рейсы в Израиль и оттуда осуществляются в штатном режиме, изменения в расписании на прилет и вылет не планируются. Ранее утром 7 октября посольство РФ сообщало, что не получало данных о пострадавших россиянах из-за обстрелов в Израиле.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.