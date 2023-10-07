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ВС РФ уничтожили склад с военной техникой ВСУ в Одесской области

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Фото: ТАСС/Александр Река
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В районе населенного пункта Ильичевск Одесской области уничтожен склад военно-технического имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 7 октября.

«На аэродромах Озерное в районе города Житомира и Миргород в Полтавской области уничтожены склады топлива для авиатехники ВСУ», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в районе населенного пункта Победа в ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Восток» поразили узел связи и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Украины в Новомихайловке, а также улучшили свое тактическое положение на южнодонецком направлении.

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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