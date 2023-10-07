Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

В городе Николаеве на Украине днем 7 октября произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Вести».

Подробности происшествия не приводятся. Власти города призвали местных жителей ничего не снимать.

В настоящее время на Украине также объявлена воздушная тревога в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

Минобороны РФ информацию о взрыве не комментировало.

6 октября в центральной части Харькова произошли взрывы.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.