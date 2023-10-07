На Украине произойдет множество трагедий уже в скором времени из-за политики киевского режима. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в субботу, 7 октября.

По его словам, народу Украины необходимо позаботиться о собственной безопасности, чтобы не стать «инструментом в грязной политической игре киевского режима».

«Чтобы потом не оказалось, что половина трагедий — это дело рук определенных структур», — написал Азаров в своем Telegram-канале.

Он также указал на то, что Украину ждет суровая зима без света, тепла и воды. По мнению бывшего премьер-министра страны, у государства не нашлось для этого финансов и времени на подготовку к холодному сезону.

«Киевский режим уже начал готовить украинцев к тому, что этой зимой, в условиях ослабевающей поддержки союзников, условия будут гораздо более суровыми, чем в прошлом году», — отметил Азаров.

Ранее, 27 сентября, американский экс-разведчик Скотт Риттер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть страну, пока он еще может это сделать. Он уточнил, что коррумпированность Киева во главе с нынешним лидером становится всё более очевидной, а среди населения страны растет негодование из-за того, что некоторые люди не получают пенсии и необходимую медицинскую помощь.

До этого, 24 сентября, Азаров заявил, что Зеленский сохраняет свою власть только за счет конфликта с Россией. По его словам, рейтинг действующего президента Украины продолжал падать из-за проблем в экономике и коррупционных скандалов. Однако спустя неделю после начала конфликта Зеленский получил образ «героя», а спустя год установил контроль над СМИ и ввел цензуру.

Американский журналист Джексон Хинкл 20 сентября выразил мнение, что для Зеленского приближается «жестокий финал». По его словам, украинцам следует протестовать против действий нынешней власти.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.