Сальдо назвал терактом подрыв автомобиля секретаря местного отделения ЕР

Подрыв автомобиля исполнительного секретаря местного отделения «Единой России», который произошел утром в субботу в Новой Каховке Херсонской области, является терактом. Об этом заявил 7 октября в своем Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.

Он указал, что пострадавший Владимир Малов доставлен в больницу в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

«Работают все оперативные службы и правоохранительные органы. Преступление однозначно будет раскрыто, а виновные — привлечены к уголовной ответственности», — заверил Сальдо.

О взрыве в автомобиле ранее в этот день сообщил сенатор Игорь Кастюкевич. Он произошел 9:30 мск.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.