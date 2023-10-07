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Медведев назвал условие прекращения разжигания Вашингтоном конфликтов в мире

Медведев: лишь гражданская война остановит США от разжигания конфликтов в мире
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Фото: Global Look Press/Sergey Petrov
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Единственное, что остановит США от разжигания конфликтов в мире, это американская гражданская война. Об этом 7 октября заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», — написал он в своем Telegram-канале.

Так Медведев прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта, произошедшее ранее в этот день. По мнению политика, Вашингтон играет ключевую роль в этом противостоянии. Медведев указал, что Соединенные Штаты «залезли к нам и вовсю помогают неонацистам», вместо того чтобы урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.

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Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы еврейского государства. Власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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