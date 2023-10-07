Путин участвует в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан. Трансляция

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 7 октября, принимает участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

В церемонии также участвуют лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Газ из РФ в Узбекистан пойдет транзитом через Казахстан, часть его будет поставляться в саму казахстанскую республику. Впервые газ из России направится в сторону Средней Азии.

Накануне Путин и Мирзиёев провели переговоры в Кремле. По их итогам было подписано порядка 11 документов о развитии сотрудничества.

В частности, глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов поставили подписи в соглашении о расширении сотрудничества по поставкам нефти.