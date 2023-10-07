Путин участвует в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан. Трансляция
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- Путин участвует в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан. Трансляция
Президент РФ Владимир Путин в субботу, 7 октября, принимает участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.
В церемонии также участвуют лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Газ из РФ в Узбекистан пойдет транзитом через Казахстан, часть его будет поставляться в саму казахстанскую республику. Впервые газ из России направится в сторону Средней Азии.
Накануне Путин и Мирзиёев провели переговоры в Кремле. По их итогам было подписано порядка 11 документов о развитии сотрудничества.
В частности, глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов поставили подписи в соглашении о расширении сотрудничества по поставкам нефти.