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Мужчина погиб при обстреле со стороны ВСУ поселка в Белгородской области

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, в результате погиб мужчина. Об этом сообщил 7 октября в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — уточнил он.

Помимо этого, в результате обстрела повреждено 14 частных домовладений, соцобъект и машина ГАЗель.

На месте работают экстренные службы.

Ранее в этот день украинские боевики также попытались атаковать территорию региона с помощью оперативно-тактических ракет «Точка-У». Три такие ракеты были сбиты силами ПВО. О пострадавших не сообщалось.

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