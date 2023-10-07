Три украинские ракеты «Точка-У» уничтожены над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью уничтожено три оперативно-тактические ракеты «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 октября сообщили в Минобороны России.

Попытка атаки отражена около 10:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью», — заявили в ведомстве.

В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что ракеты сбиты над Белгородом и Новооскольским городским округом. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в этот день силы противовоздушной обороны РФ уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Истринским городским округом Московской области. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не было.