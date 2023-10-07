Reuters заявило об обеспокоенности США планом РФ отозвать ратификацию ДВЗЯИ

В Госдепе США обеспокоены тем, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом 7 октября пишет Reuters со ссылкой на заявление американского ведомства.

Агентство сообщает, что так в в Госдепе США отреагировали на слова представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, который 6 октября написал в своем Telegram-канале, что цель России состоит в том, чтобы быть на равных с Соединенными Штатами, которые подписали документ, но не ратифицировали его. По его словам, отзыв российской стороны не говорит о намерении начать ядерные испытания.

В американском ведомстве выразили обеспокоенность словами Ульянова. В ведомстве указали, что РФ планирует ратифицировать договор, чтобы якобы надавить на другие страны, чтобы те прекратили оказывать поддержку Украине.

«Подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний», — говорится в сообщении Госдепа США.

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин допустил возможное расторжение ДВЗЯИ. Он отметил, что такой шаг будет являться зеркальным в отношениях с Вашингтоном, который до сих пор не ратифицировал соглашение.

6 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет на ближайшем заседании нижней палаты обсудит вопрос об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний. Этот вопрос соответствует национальным интересам нашего государства, отметил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что возможный отзыв Москвой ратификации соглашения не означает ее намерения провести ядерные испытания. По его словам, Россия допускает эту возможность, чтобы привести РФ и США «к единому знаменателю».

Подписавшим ДВЗЯИ странам запрещено проводить ядерные испытания, а также побуждать к этому другие государства. Хотя документ уже имеет 185 подписантов, 170 из которых его ратифицировали, юридически договор так и не вступил в силу. В частности, в приложении к ДВЗЯИ обозначен список из 44 стран, чьи подписи и ратификация обязательны для начала действия документа. Однако восемь государств из данного перечня, среди которых США, Китай, КНДР, Египет, Индия, Иран, Израиль, Пакистан, от ратификации отказались.

Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году. Уже в 2000-м она его ратифицировала.