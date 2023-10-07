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СМИ сообщили о нехватке денег на еду и лекарства у пятой части граждан Финляндии

ND: пятая часть финнов не может позволить себе еду и лекарства
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Около пятой части граждан Финляндии не может позволить себе удовлетворение таких потребностей, как еда и медицинское обслуживание. Об этом 6 сентября сообщило финское издание Nya Dagbladet со ссылкой на данные отчета Института здравоохранения и благосостояния Финляндии (THL).

Согласно проведенному институтом опросу, финансовая уязвимость наиболее распространена среди людей в возраст от 20 до 39 лет.

«Примерно каждый четвертый мужчина в этой возрастной группе заявляет, что он не всегда может позволить себе основные потребности, а среди женщин этот показатель несколько выше», — указывает издание.

Отмечается также, что среди людей старше 75 лет около одного из десяти человек говорят, что они не могут позволить себе еду, лекарства и посещение врача.

В целом, согласно опросу, во всех возрастных группах примерно каждый десятый финн за последние 12 месяцев «боялся остаться без еды из-за нехватки денег».

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2 октября сообщалось, что в Финляндии из-за антироссийских санкций возникла проблема с кирпичом. Об этом сообщил телеканал Yle. Как указывалось в материале, финские каменщики отмечают крепость российского огнеупорного кирпича, который широко использовался для каминов в Финляндии, при сравнительно невысокой стоимости. После введения санкций импорт кирпича в Финляндию прекратился, а местные производители столкнулись с проблемами, поскольку найти аналоги с таким же качеством не удалось.

В мае стало известно, что ежемесячный уровень экспорта и импорта товаров между Финляндией и Россией упал до минимумов 1990-х годов. Согласно статистике, в начале 2022 года Финляндия импортировала российские товары на сумму свыше €1 млрд, а экспорт составлял почти €380 млн. К концу года месячный импорт сократился до €150 млн, а экспорт упал до €140 млн.

В марте газета Helsingin Sanomat сообщила, что общие убытки нескольких крупных компаний Финляндии после ухода с российского рынка превысили €4 млрд. Наибольшие потери понесла энергетическая компания Fortum, на втором месте по убыткам находилась строительная компания YIT, уточнила газета.

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