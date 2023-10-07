Автоэксперт перечислил самые популярные китайские шины на российском рынке

Спустя полтора года после того, как западные производители покрышек свернули бизнес на территории России, к осени 2023 года на российском рынке стали уверенно доминировать шины отечественного и китайского производства. Об этом 6 октября сообщает директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

По словам Тимашова, к преимуществам шин производителей из Китая относят доступную цену и широкий ассортимент представленных в России моделей и размеров покрышек.

«Среди наиболее популярных брендов — Viatti, Sailun, Triangle, Hifly. Год назад китайские и отечественные шины практически заменили западные бренды. Объема продукции хватает, чтобы удовлетворить потребности автомобилистов», ― приводит слова Тимашова «Газета.Ru».

Что касается российских производителей, то здесь лидерство на домашнем рынке удерживают такие бренды, как Amtel, Cordiant и Kama.

Ранее, 28 августа, исполнительный директор ТД «Кама» (генеральный дистрибьютор продукции предприятий Kama Tyres) Тимур Шарипов заявил, что автомобильные шины производства китайских компаний могут занять до 30% российского рынка.

Эксперт отметил улучшающееся качество большинства китайских шин, а также высокую конкуренцию производителей из КНР на российском рынке. Тем не менее Шарипов объяснил главные недостатки импортируемых из-за рубежа шин. В первую очередь речь идет о более высокой зависимости цен на импортные шины от курса валют, а также о рисках проблем с логистикой.