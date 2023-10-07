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Конгрессмены-республиканцы потребовали от Байдена объяснить стратегию США по Украине

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Фото: Global Look Press/Yuri Gripas
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Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол и старший республиканец в аналогичном комитете сената Джим Риш потребовали от президента страны Джо Байдена прояснить ситуацию относительно поддержки Украины. Письмо законодателей было опубликовано на сайте возглавляемого Макколом комитета в пятницу, 6 октября.

«Как решительные сторонники Украины, мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что спустя почти полтора года с тех пор, как [начался конфликт], ваша администрация не смогла сформулировать стратегию, описывающую, как помощь США Украине позволит одержать победу над Россией, одновременно расставляя приоритеты и продвигая американские интересы», — говорится в документе.

Кроме того, они потребовали от администрации Байдена дать пояснения касательно публикаций СМИ о якобы секретных переговорах с Москвой. Ответ президента конгрессмены хотят услышать не позднее 6 ноября.

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3 октября стало известно, что американский президент Джо Байден планирует созвониться с союзниками, чтобы заверить в поддержке Украины после того, как конгресс 2 октября исключил из законопроекта о расходах финансовую помощь Киеву.

30 сентября Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней, в который не вошла помощь Украине. Так в США была предотвращена приостановка работы правительства.

29 сентября американская палата представителей одобрила пакет помощи Киеву размером $300 млн. Такой формат был исключен из оборонного бюджета и выделен в отдельный законопроект. Предложение о выделении средств поддержали 311 членов конгресса, против выступили 117 законодателей.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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