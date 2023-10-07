Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Источник сообщил о минировании ВСУ Кременчугской ГЭС
Армия
Минобороны сообщило о скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство
Мир
Сектор Газа обстрелял Израиль десятками ракет
Мир
В тюрьме Эквадора убили обвиняемых в гибели кандидата в президенты страны
Мир
Конгрессмены-республиканцы потребовали от Байдена объяснить стратегию США по Украине
Мир
В СМИ сообщили о решении Словакии прекратить военную помощь Украине
Мир
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили узел связи и станцию РЭБ в Новомихайловке
Общество
Синоптики спрогнозировали сильный дождь со снегом в Москве 7 октября
Мир
Трамп объяснил сближение России и Китая некомпетентностью Байдена и Обамы
Мир
Армия Израиля после обстрела объявила состояние «готовности к войне»
Мир
Нацгвардию Украины обвинили в махинациях при закупке зимней формы на $5,3 млн
Мир
Российские военные передали гуманитарную помощь жителям Эль-Маль в Сирии
Мир
Трамп порекомендовал Украине передать РФ регионы с русскоязычным населением

В МИД РФ обвинили Великобританию в эскалации напряженности в Европе

Захарова: передача британских Typhoon в Польшу приведет к эскалации напряженности
0
Фото: Commons.wikimedia.org/Chris Lofting
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания упорно продолжает политику эскалации напряженности в Европе, принимая решение о поставке истребителей Typhoon в Польшу на границу с Союзным государством. Об этом в субботу, 7 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «РИА Новости».

«Великобритания в рамках общенатовской линии с упорством, достойным лучшего применения, проводит политику эскалации напряженности в Европе. Ранее мы уже наблюдали поставки на Украину британских танков и снарядов к ним с обедненным ураном, затем появились крылатые ракеты Storm Shadow. Теперь же речь идет о переброске британских многоцелевых истребителей Typhoon в Польшу. Всё это звенья одной цепи», — приводит ее слова агентство.

Захарова отметила, что подобные действия укладываются в политику Запада постоянно создавать кризисные ситуации в мире и управлять ими для достижения своих целей. При этом Москва оценивает передачу Польше истребителей как подтверждение планов Лондона по «усилению опеки над странами, которые англичане давно хотели бы видеть в числе своих беспрекословных вассалов».

«Еще раз обращаем внимание на то, что планируется разместить именно многоцелевые самолеты, способные наносить удары по наземным целям на значительную глубину территории <…> По сути, речь идет об авиационной поддержке группировки войск на востоке Польши, на границах Союзного государства», — подчеркнула Захарова.

ВПК там правит бал: Польша заключает огромные контракты на покупку оружия
В стране растет милитаристский угар

О том, что Великобритания планирует разместить истребители Typhoon в Польше под предлогом защиты от России, стало известно 1 октября. Министр обороны страны Грант Шэппс назвал это решение поддержкой демократии в Польше от «возрастающей угрозы российского вмешательства» в преддверии выборов, назначенных на 15 октября 2023 года.

Позже, 2 октября, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что решение Великобритании разместить истребители в Польше является очередной эскалацией конфликта. Вместе с тем он отметил, что Россия, безусловно, предпримет все соответствующие решения для усиления обороны и отражения любых возможных агрессий со стороны недружественных государств.

При этом еще в конце июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова к любым сценариям, в том числе к столкновению с НАТО, однако подобного исхода никто не хочет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023