В МИД РФ обвинили Великобританию в эскалации напряженности в Европе

Великобритания упорно продолжает политику эскалации напряженности в Европе, принимая решение о поставке истребителей Typhoon в Польшу на границу с Союзным государством. Об этом в субботу, 7 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «РИА Новости».

«Великобритания в рамках общенатовской линии с упорством, достойным лучшего применения, проводит политику эскалации напряженности в Европе. Ранее мы уже наблюдали поставки на Украину британских танков и снарядов к ним с обедненным ураном, затем появились крылатые ракеты Storm Shadow. Теперь же речь идет о переброске британских многоцелевых истребителей Typhoon в Польшу. Всё это звенья одной цепи», — приводит ее слова агентство.

Захарова отметила, что подобные действия укладываются в политику Запада постоянно создавать кризисные ситуации в мире и управлять ими для достижения своих целей. При этом Москва оценивает передачу Польше истребителей как подтверждение планов Лондона по «усилению опеки над странами, которые англичане давно хотели бы видеть в числе своих беспрекословных вассалов».

«Еще раз обращаем внимание на то, что планируется разместить именно многоцелевые самолеты, способные наносить удары по наземным целям на значительную глубину территории <…> По сути, речь идет об авиационной поддержке группировки войск на востоке Польши, на границах Союзного государства», — подчеркнула Захарова.

О том, что Великобритания планирует разместить истребители Typhoon в Польше под предлогом защиты от России, стало известно 1 октября. Министр обороны страны Грант Шэппс назвал это решение поддержкой демократии в Польше от «возрастающей угрозы российского вмешательства» в преддверии выборов, назначенных на 15 октября 2023 года.

Позже, 2 октября, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что решение Великобритании разместить истребители в Польше является очередной эскалацией конфликта. Вместе с тем он отметил, что Россия, безусловно, предпримет все соответствующие решения для усиления обороны и отражения любых возможных агрессий со стороны недружественных государств.

При этом еще в конце июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова к любым сценариям, в том числе к столкновению с НАТО, однако подобного исхода никто не хочет.