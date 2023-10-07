Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали Кременчугскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в городе Светловодск Кировоградской области. Предполагается, что возможна провокация по «каховскому сценарию», сообщает 7 октября «РИА Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию», — приводит агентство его слова.

Источник сообщил, что эту информацию российские силовики получили от украинских боевиков, охраняющих периметр гидроэлектростанции.

Кременчугская ГЭС — это третья ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций на территории Украины. Ее плотина образует Кременчугское водохранилище. По плотине проходят автомобильная и железная дороги.

Украина уже совершала провокацию с подрывом гидроэлектростанции и последующим обвинением России. В ночь на 6 июня произошел прорыв Каховской ГЭС. В результате совершенного украинскими националистами теракта начался неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.