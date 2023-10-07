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В тюрьме Эквадора убили обвиняемых в гибели кандидата в президенты страны

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Фото: Global Look Press/IMAGO/C
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В тюрьме «Литораль» в Гуаякиле (Эквадор) убили шестерых колумбийцев, которые подозреваются в причастности к убийству кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Об этом 7 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента Эквадора Гильермо Лассо.

Тела шести заключенных были обнаружены 6 октября, в пятницу, в одном из павильонов тюрьмы. Также известны имена убитых: Джон Грегоре Р., Андрес Мануэль М., Адей Фернандо Х., Камило Андрес Р., Сулес Осмин С. и Хосе Нейдер Л.

Президент Гильермо Лассо сообщил в соцсети X (бывш. Twitter), что прервет свою зарубежную поездку для созыва срочного заседание кабинета по вопросам безопасности.

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Ранее, 9 августа, сообщалось об убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Политика убили тремя выстрелами в голову на митинге в городе Кито. В стране было введено чрезвычайное положение.

Спустя несколько дней сообщалось об убийстве лидера политического движения «Гражданская революция» Педро Брионеса. Досрочные выборы президента в Эквадоре состоялись 20 августа, в результате которых одержал победу представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало.

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