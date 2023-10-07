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Трамп объяснил сближение России и Китая некомпетентностью Байдена и Обамы

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Фото: ТАСС/EPA/PETER FOLEY
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Глупость президента США Джо Байдена и его предшественника Барака Обамы подтолкнула к сближению Россию и Китай. Об этом в пятницу, 6 октября, экс-президент Дональд Трамп заявил в интервью журналистам Джону Соломону из Just The News и Ребекке Вебер из Ассоциации зрелых американских граждан.

«Когда я был молод, я любил историю, и, как говорили мои учителя, чего вы точно не хотели бы видеть, так это объединения России и Китая. Они естественные враги, потому что у них общая граница, у России много земли, у Китая ее недостаточно», — цитирует Трампа Just the News.

По словам Трампа, в сближении двух стран виновна политика Байдена и Обамы. А упрямый курс нынешнего президента Соединенных Штатов на тотальную победу над Россией вполне может обернуться третьей мировой войной.

Также Трамп в очередной раз сказал, что при нем конфликта на Украине не произошло бы.

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Как МИД КНР готовит почву для переговоров президента России и Си Цзиньпина

Ранее, 20 сентября, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что руководство Китая намерено продолжать и расширять взаимодействие с РФ, укрепляя позиции обеих сторон на международной арене.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на встрече с Ван И отметил, что Москва и Пекин выступают с единых позиций в вопросах формирования многополярного миропорядка. С его слов, это подтверждается последним визитом Си Цзиньпина в Россию, который дал импульс развитию двусторонних отношений.

1 сентября Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином. Лидер КНР лично многое делает для развития российско-китайских отношений и связей, подчеркнул Путин.

Председатель КНР находился с государственным визитом в России 20–22 марта. В ходе него китайский лидер выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Президент РФ между тем заявил, что переговоры прошли конструктивно.

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