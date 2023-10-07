Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике (САР) доставили гуманитарную помощь жителям населенного пункта Эль-Маль провинции Деръа. Об этом 7 октября рассказали в Минобороны РФ.

Российские военные передали около 300 продовольственных наборов общей массой около 3 т. В состав каждого набора входит до 10 кг продуктов питания, таких как мука, рис, чай, сахар и растительное масло.

Также в рамках гуманитарной акции начальником медицинской службы группировки войск «Дамаск» был проведен осмотр местного населения. Гражданам были даны рекомендации по лечению и необходимые медикаменты. Местные государственные и муниципальные власти выразили благодарность российским военнослужащим за оказанную помощь.



Всего за время работы Центра проведено около 3,6 тыс. гуманитарных акций, отметили в Минобороны РФ.

Ранее, 29 сентября, в населенных пунктах Хан-Туман провинции Алеппо и Насрия провинции Дамаск российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии предоставил продовольственную помощь весом 5,4 т в рамках двух гуманитарных миссий.

Накануне, 28 сентября, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН подчеркнул, что Дамаск подвергается «жесточайшей» дискриминации о стороны западных доноров, озабоченных исключительно спонсированием поставок оружия на Украину.