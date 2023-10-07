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В США спрогнозировали истощение запасов танков ВСУ

Forbes: танки Т-64 ВСУ исчезнут в течение двух лет
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Т-64, самые массовые танки Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут закончиться в течение двух лет, если страна продолжит участие в конфликте с Россией. Тем временем треть танков этой модификации уже потеряна, сообщил американский обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«При самом пессимистичном сценарии, украинские Т-64БВ исчезнут за пару лет», — пишет Экс в статье от 6 октября. Он добавил, что если рассматривать наиболее оптимистичный расклад событий, то танки могут продержаться еще около четырех лет.

Обозреватель напомнил читателям, что за 36 лет харьковскому заводу имени Малышева не удалось произвести ни единого танка Т-64 или Т-64БВ с нуля: предприятие попросту не располагает такой технической возможностью.

Уже сегодня из 1,25 тыс. танков ВСУ утратили треть от этого числа. По словам Экса, поставляемой западными странами военной техники не хватит для полноценного перевооружения украинских солдат.

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Ранее, 29 сентября, полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что ВСУ в ходе боевых действий лишились до трети из 90 поставленных Западом танков Leopard. Он также пожаловался на поставки Киеву союзниками, поскольку они «лишь частично» выполнили свои обещания о помощи Украине военной техникой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.

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