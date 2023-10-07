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Военнослужащим ВС РФ вручили награды за проявленные в зоне СВО мужество и доблесть

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащим Восточной группировки войск вручили государственные награды за проявленные доблесть и мужество в боях на южнодонецком направлении. На месте события побывал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Награждение проводил заместитель командующего объединением Восточного военного округа (ВВО) по военно-политической работе. Отличившиеся солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры получили различные боевые награды: ордена Мужества, медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова. Один из военнослужащих был удостоен знака отличия Ордена Святого Георгия — ему вручили Георгиевский крест IV степени.

«Сегодня мы наградили 25 военнослужащих. У нас на самом деле очень много ребят, которые заслужили и ждут своих наград. <…> Без таких ребят намного тяжелее было бы. Поэтому молодцы, ребята. Низкий им поклон», — сказал замкомандира мотострелкового соединения по военно-политической работе.

Бойцы с первых дней участвуют в спецоперации, проявляя мужество, отвагу и высокий профессионализм в боях с украинскими националистами. В настоящий момент они надежно держат участок на южнодонецком направлении.

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Ранее, 2 октября, Минобороны РФ опубликовало кадры награждения бойцов мотострелкового соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии. Они проявили мужество и героизм в ходе срыва безуспешных атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

Накануне, 1 октября, корреспондент «Известий» Марина Кравцова сообщила, что 20 военнослужащим группировки войск «Запад», отличившимся в ходе специальной военной операции (СВО), вручили медали «За храбрость». Награждение прошло в тыловом районе ЛНР. Медали вручил заместитель командующего группировки войск «Запад».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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