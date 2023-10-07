В Нижегородской области пять человек погибли при пожаре в частном доме

В Нижегородской области в пожаре в частном доме погибли двое взрослых и трое детей. Об этом в субботу, 7 октября, сообщает источник «Известий».

«В результате пожара погибли пять человек, в том числе три ребенка», — сообщил источник. Он уточнил, что пожар произошел 7 октября в 2:25 мск в населенном пункте Слизнево городского округа Арзамас.

Пожар распространился на 60 кв. м. Причины возгорания не уточняются.

Ранее, 5 октября, стало известно, что два человека погибли в результате пожара в жилом деревянном доме Кировской области. Для тушения пожара были привлечены 33 человека и 11 единиц техники.