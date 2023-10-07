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Сюжет:

В Испании запустили первую полностью построенную в стране ракету-носитель

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Фото: Global Look Press/Juan Carlos Rojas
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Испанская компания PLD Space запустила суборбитальную ракету-носителя Miura 1. Запуск стал первым частным в Европе, о чем в субботу, 7 октября, сообщает агентство Reuters.

Ракета Miura-1 названа в честь породы боевых быков и имеет грузоподъемность 100 кг. По информации газеты El Mundo, речь идет о первой полностью разработанной и построенной в Испании ракете, для запуска которой требуются специфические погодные условия.

«Конечная цель запуска — провести первые летные испытания, которые позволят проверить технологию в реальных условиях», — сказано в материале.

Первая попытка запуска ракеты в мае была прекращена из-за сильного высотного ветра. Вторая попытка в июне провалилась, когда кабели в отсеке авионики не отсоединились вовремя, что остановило взлет, поскольку из ракеты вырвались дым и пламя.

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Ранее в этот день в США на орбиту запустили ракету с прототипами спутников Amazon. Запуск двухступенчатой ракеты был осуществлен с 41-го стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 14:06 (21:06 мск).

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