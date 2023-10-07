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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

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Фото: Министерство обороны РФ
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В ночь на 7 октября в Одессе прозвучали взрывы, о чем сообщает украинское издание «Общественное».

«В Одессе прогремели взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В Одесской области объявлена воздушная тревога. Другие подробности не приводятся.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

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Накануне взрывы прозвучали в Киеве, о чем сообщило украинское издание «Страна.ua». Подробности произошедшего не приводились. Воздушная тревога в Киевской области не объявлялась.

5 октября в городе Кропивницкий Кировоградской области и в Миргороде Полтавской области прогремели взрывы. В регионах объявляли воздушную тревогу.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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