Минобороны России опубликовало 7 октября кадры практической подготовки минометных расчетов соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) на полигоне.

Опытные наставники-инструкторы тренируют личный состав минометных расчетов в ведении оборонительных и наступательных действий, а также проводят боевую стрельбу из 82-мм минометов «Дева» по указанным целям.

«Проводим занятия по стрельбе управления огнем батареи 82-мм минометов 2Б24 «Дева». Корректировка производится с помощью беспилотников. Поражаем как одиночные, так и групповые цели», ― сообщил инструктор-наставник с позывным Стрелок.

Ранее, 4 октября, расчеты самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» успешно пробили укрепрайон наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

По словам корреспондента «Известий» Марины Кравцовой, от момента обнаружения цели до выстрела проходит менее пяти минут. Работа ведется фугасными минами и активно-реактивными снарядами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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