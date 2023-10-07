Глава Минсельхоза Польши Телус потребовал от Украины отозвать жалобу в ВТО

Если Украина хочет улучшения отношений с Польшей, то жалобу, поданную во Всемирную торговую организацию (ВТО), необходимо не просто приостановить, а отозвать. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус во время беседы со своим украинским коллегой Николаем Сольским, передает RFM24.

Как сообщает издание в материале от 5 октября, заместитель министра экономики Украины Тарас Качка ранее заявил, что страна приостановила рассмотрение жалоб против Польши, Словакии и Венгрии по поводу их продления эмбарго на украинское зерно и сейчас работает над «комплексным решением» спора.

«Мы не знаем, что означает приостановление рассмотрения жалобы. <…> И наше обращение к украинской стороне таково: если мы хотим улучшить условия наших отношений, эту жалобу надо просто отозвать и не говорить о какой-либо приостановке», — заявил Телус.

По его словам, ситуация абсурдна, так как украинское правительство не может подать жалобу польскому правительству на то, что оно помогает своим же фермерам. Глава минсильхоза также добавил, что в настоящий момент Польша пока не получила подтверждения от ВТО о том, что Украина приостановила данный процесс.

15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, действующие с мая. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия. В этих странах обеспокоены тем, что заполонившее европейский рынок дешевое украинское зерно вредит местным фермерам, которые не в состоянии противостоять этой конкуренции.

В ответ на это 18 сентября Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии. По словам главы украинского министерства экономики Юлии Свириденко, было принципиально важно показать, что государства не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.

20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава расширит продуктовое эмбарго, если Киев продолжит эскалацию.