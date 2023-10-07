Минобороны России 7 октября опубликовало кадры организации непрерывного материально-технического обеспечения (МТО) подразделений группировки войск «Запад» в полевых условиях при выполнении задач на купянском направлении.

В местах отдыха военнослужащих подразделения МТО проводят плановое обслуживание техники и вооружения, доукомплектовываются материальными средствами, снаряжением и обмундированием. Также здесь можно сменить белье, постирать одежду и принять душ в полевом банно-прачечном комплексе, заправить и обслужить технику, отдохнуть в комфортных условиях.

Особое внимание уделено вопросам обеспечения отдаленных от пунктов временного развертывания и дислокации войск. Работа подразделений МТО обеспечивает военных на передовой всем необходимым: ежедневно машинами доставляются к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, еда и питьевую вода. Всё доставляется до каждого подразделения, ведущего боевые действия на передовой.

«Мы за техникой следим, всем нас обеспечивают. В запчастях, еще в каких-то моментах мы не нуждаемся, руки у нас у всех золотые. Если какие-то серьезные поломки, специалисты приедут, помогут, объяснят», — поделился водитель-заправщик с позывным Тоя.

Также в одном из районов Западной дислокации российских подразделений действуют хлебозавод, полевая кухня, столовая, комната бытового обслуживания, полевой банно-прачечный комплекс, пункт хранения и заправки ГСМ, а также другие объекты МТО.

В местных швейных мастерских подгоняют под индивидуальные требования бойцов новую военную форму. По словам военнослужащего подразделения МТО Евгения, на гражданке ему никогда не приходилось пользоваться швейной машинкой и шить иголкой, однако здесь ему потребовалось всего пару дней, чтобы освоить швейный аппарат.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 августа поздравил с профессиональным праздником специалистов МТО и обратил внимание на их профессиональный и ответственный подход к делу, а также на роль в поддержании боеспособности Вооруженных сил РФ.

В этот же день Минобороны РФ опубликовало кадры организации непрерывного МТО подразделений Западного военного округа (ЗВО) в полевых условиях. Главная задача подразделений МТО — не нарушать бесперебойных поставок. Снабжение — важное звено в армейской цепочке, а военнослужащие всегда готовы выполнить все поставленные командованием задачи.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.