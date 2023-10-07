Владелец «Манчестер Сити» рискует лишиться клуба из-за связей с бизнесменами из РФ

Шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, которому принадлежит футбольный клуб «Манчестер Сити», рискует лишиться его в связи с подозрениями в возможной связи с российскими бизнесменами. Об этом 6 октября сообщает Sport.es.

Согласно информации испанского издания, его подозревают в помощи российским бизнесменам в транзите денег из Великобритании в ОАЭ. В случае подтверждения причастности функционера к этим событиям шейха Мансура могут оставить без британского футбольного клуба.

Согласно регламенту Английской премьер-лиги, у владельцев клубов могут изъять право управления ФК за нарушение прав человека и осуществление криминальной деятельности.

Известно, что проверка причастности шейха к уголовному преступлению взята под контроль министра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

В июне «Манчестер Сити» обыграл итальянский «Интер» и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 1:0. Первый тайм прошел без голов. Единственный мяч забил на 68-й минуте испанский полузащитник Родри.