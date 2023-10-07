В Приморье в загоревшемся в результате аварии автомобиле погибли три человека

В Приморье три человека, включая ребенка, погибли в результате ДТП. Об этом в субботу, 7 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Автомобильная авария произошла 6 октября в вечернее время на 650-м км автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток в Михайловском районе», — говорится в сообщении ведомства.

Водитель грузовика Isuzu Forward при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Auris. От столкновения легковой автомобиль загорелся. В результате трое участников происшествия погибли на месте, в том числе 11-летний ребенок. Водителя Isuzu Forward госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в пятницу несовершеннолетний водитель легковушки наехал на пешеходов в деревне Лямина Сургутского района и скрылся с места происшествия, два человека погибли. Кроме того, пострадал 45-летний мужчина, его госпитализировали.