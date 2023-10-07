Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Хлопок прозвучал в Люберцах на месте осмотра подозрительной Audi
Происшествия
В Люберцах оцепили территорию в одном из районов из-за подозрительной Audi
Мир
В США предложили Польше отдать Украине свои Patriot в обмен на «Железный купол»
Мир
Нацгвардию Украины обвинили в махинациях при закупке зимней формы на $5,3 млн
Мир
Посол Антонов назвал высылку дипломатов РФ из США местью Вашингтона
Интернет и технологии
В США на орбиту запустили ракету с прототипами спутников Amazon
Общество
В Шебекино часть автобусных остановок оборудуют блоками для защиты от обстрелов
Мир
Bloomberg сообщило о произошедшем дипскандале на саммите в Гранаде из-за миграции
Мир
Захарова прокомментировала слова главы ЕК о принятии в Евросоюз на основании заслуг
Общество
В России проиндексируют тариф на перевозку в плацкартах и общих вагонах
Происшествия
Средства ПВО малого ракетного катера ЧФ уничтожили беспилотник ВСУ около Крыма
Спорт
СКА обыграл ЦСКА на выезде в матче КХЛ
Мир
С мэрии города Вьен сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане
Мир
Орбан указал на несправедливое отсутствие у Грузии статуса кандидата в ЕС

Во Франции сняли украинский флаг после заявлений Зеленского об Азербайджане

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Флаг Украины сняли с администрации французского города Вьен по распоряжению мэра Тьерри Ковача. Причиной такого поступка стали слова украинского президента Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном, сообщает 6 октября газета Dauphiné libéré.

Речь идет о телефонном разговоре Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, когда они обсуждали гуманитарную помощь Киеву в энергетическом секторе. Как считает Ковач, нельзя благодарить Баку за гумпомощь, в то время как азербайджанские власти «продают газ в полтора раза дороже для финансирования своих военных усилий против Армении».

«Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема. <...> Это снятие (флага. — Ред.) никоим образом не умаляет поддержки, которую Вьен оказывает украинскому народу», — цитирует издание слова главы города.

Превращение огня: как прошла встреча представителей Баку и Карабаха
И как последние события в регионе сказались на отношении армян к Николу Пашиняну

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.

По последним данным, в Армению из Карабаха переехало более 100 тыс. человек. 30 сентября агентство Reuters сообщило, что Ереван обратился к Евросоюзу за помощью из-за наплыва беженцев. 5 октября Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) выделит €25 млн в качестве помощи Армении. Она отметила, что Евросоюз поддерживает гуманитарные нужды Армении и обсудит, что еще можно сделать для страны в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023