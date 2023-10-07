Во Франции сняли украинский флаг после заявлений Зеленского об Азербайджане
Флаг Украины сняли с администрации французского города Вьен по распоряжению мэра Тьерри Ковача. Причиной такого поступка стали слова украинского президента Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном, сообщает 6 октября газета Dauphiné libéré.
Речь идет о телефонном разговоре Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, когда они обсуждали гуманитарную помощь Киеву в энергетическом секторе. Как считает Ковач, нельзя благодарить Баку за гумпомощь, в то время как азербайджанские власти «продают газ в полтора раза дороже для финансирования своих военных усилий против Армении».
«Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема. <...> Это снятие (флага. — Ред.) никоим образом не умаляет поддержки, которую Вьен оказывает украинскому народу», — цитирует издание слова главы города.
После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.
28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.
По последним данным, в Армению из Карабаха переехало более 100 тыс. человек. 30 сентября агентство Reuters сообщило, что Ереван обратился к Евросоюзу за помощью из-за наплыва беженцев. 5 октября Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) выделит €25 млн в качестве помощи Армении. Она отметила, что Евросоюз поддерживает гуманитарные нужды Армении и обсудит, что еще можно сделать для страны в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе.
В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.
В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.