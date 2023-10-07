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Нацгвардию Украины обвинили в махинациях при закупке зимней формы на $5,3 млн
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Нацгвардию Украины обвинили в махинациях при закупке зимней формы на $5,3 млн

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Фото: РИА Новости
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Украинским нацгвардейцам, возможно, придется приобретать зимнюю форму за свой счет из-за махинаций ведомства при ее закупке. Об этом сообщил в пятницу, 6 октября, президент Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский.

«Зимней формы нацгвардейцы вовремя не дождутся, может, не дождутся ее вообще. И вынуждены будут, как многие делали это в прошлом году, закупать за свои деньги», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Соколовский объяснил, что Нацгвардия Украины заключила контракт на пошив зимней формы на 193 млн гривен ($5,3 млн) с компанией «Трейд-Прим», которая вообще занимается сельским хозяйством и не имеет швейного производства. Глава объединения добавил, что контракт был заключен в обход украинской системы тендеров Prozorro. Кроме того, за основателями компании тянется «шлейф обвинений в попытках мошенничества».

По словам Соколовского, на поставку летней формы Нацгвардия также заключала контракт с фирмой, которая не имеет собственных производственных мощностей — «Шеврон-Киев». Компания должна была поставить 48 тыс. комплектов, однако, по данным главы объединения, к началу октября поставила только 1 тыс.

Он считает, что заключение таких контрактов имеет коррупционную подоплеку и предполагает выплату откатов.

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Ранее, 2 октября, издание Politico допустило, что поддержка Запада может прекратиться из-за коррупции на Украине. Согласно публикации, власти США хотят надавить на Украину в вопросе борьбы с коррупцией в том числе и потому, что на карту поставлены доллары страны.

Кроме того, 27 сентября из меморандума, заключенного между министерством обороны США и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), стало известно, что Соединенные Штаты вместе с Украиной намерены бороться с коррупцией при поставках оружия. Главной целью соглашения является обеспечение эффективного использования помощи, предоставляемой правительством США.

Ранее, 3 сентября, Зеленский объявил, что министр обороны Алексей Резников покинет свой пост, его место займет председатель Фонда госимущества Умеров. Свое решение он объяснил тем, что ведомство нуждается в новых подходах к взаимодействию с военными и обществом в целом. Сам Резников написал заявление об отставке на следующий день.

Тогда же агентство Reuters отметило, что отставка Резникова произошла на фоне борьбы с коррупцией в стране. Журналисты уточнили, что с ноября 2021 года глава ведомства помог получить миллиарды долларов западной военной помощи, но его преследовали обвинения во взяточничестве. При этом обвинения в адрес его министерства он называл клеветой.

Позже, 18 сентября, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что поводом для увольнения заместителей министра обороны Украины также стали борьба с коррупцией и желание президента Украины Владимира Зеленского показать, что работа в этом направлении ведется.

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