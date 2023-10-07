В Шебекино часть автобусных остановок оборудуют блоками для защиты от обстрелов
В городе Шебекино Белгородской области автобусные остановки в районах, которые часто попадают под обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), защитят бетонными блоками. Об этом 6 октября заявил глава Шебекинского округа Владимир Жданов.
«Мы одни из первых начали обкладывать остановки мешками с песком. И, как показала практика, делали это не зря. Сегодня мы принимаем решение: остановки, по крайней мере те локации, которые представляют опасность, в обязательном порядке продолжим обкладывать мешками с песком. Отдельные локации будем, скорее всего, обкладывать и блоками», — сказал он в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
1 октября сообщалось, что ВСУ обстреляли центральный рынок Шебекино, в результате чего пострадали три человека. Сотрудники пожарной части оказали раненым первую помощь. Один из пострадавших не стал дожидаться врачей и ушел. Второго раненого доставили в больницу № 2 города Белгорода.
В этот же день жители города рассказали, как в Шебекино продолжаются работы по восстановлению домов, разрушенных артиллерийскими снарядами. В городе во время обстрела ВСУ в начале июня пострадало около 5 тыс. квартир и частных домов.
ВСУ начали осуществлять атаки на регионы России из-за проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.