Захарова прокомментировала слова главы ЕК о принятии в Евросоюз на основании заслуг

Единственный для страны вариант стать членом Евросоюза (ЕС) — активно поддерживать свою русофобную позицию. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 6 октября.

Так она прокомментировала заявление председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС не будет облегчать кандидатам условия для вступления в сообщество, а итоговое решение будет приниматься «только на основании их заслуг».

«То есть уже и критерии отменили. Остались «заслуги». Теперь прием в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать — выслужиться на ниве русофобии», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день опубликовали декларацию по итогам саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), в которой говорится, что лидеры стран ЕС не установили дату, когда сообщество будет расширяться. В документе также указано, что претендентам на членство в ЕС необходимо активизировать свои усилия по реформированию в соответствии с характером процесса вступления.

В этот же день глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в Евросоюз ускорило процесс расширения сообщества, однако вступление Украины в блок не обязательно произойдет в 2030 году.

До этого, 4 октября, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. При этом 3 октября газета Politico сообщила, что Евросоюз готовится к официальным переговорам с Украиной по ее вступлению в блок. Издание написало, что официальное объявление ожидается уже в декабре.

На данный момент кандидатами на вступление в Евросоюз являются восемь стран: Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория. Потенциальными кандидатами, подавшими заявки, стали Грузия и Косово.