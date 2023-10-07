Депутат Делимханов: 15-летний Адам Кадыров получил звание Героя Чечни
15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму присвоили звание Героя Чеченской Республики. Об этом 6 октября сообщает депутат Госдумы РФ Адам Делимханов в своем Telegram-канале.
Делимханов написал, что с большим удовольствием поздравляет сына главы ЧР с присвоением высшего звания Чеченской Республики. По его словам, он с детства демонстрировал лидерские и организаторские качества, всегда занимался саморазвитием и «никогда не тратил время понапрасну».
Также он отметил спортивные достижения награжденного.
Ранее, 2 октября, Рамзан Кадыров одобрил назначение его 24-летней дочери — министра культуры республики Айшат Кадыровой — на должность заместителя председателя правительства.