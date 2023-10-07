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Российские мотострелки уничтожили более 10 единиц техники ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Ахмедхана Кичиакаева во время оборонительных действий нанесла поражение противнику, уничтожив более 10 единиц техники и несколько десятков человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в субботу, 7 октября, рассказали в Минобороны РФ.

Несмотря на постоянный артиллерийский и минометный обстрел, подразделению Кичиакаева удалось без потерь подготовить оборонительные позиции. Когда противник предпринял попытку штурма ВС РФ, лейтенант грамотно распределил личный состав и технику на удерживаемых позициях, а также своевременно отдавал приказы на поражение бронетехники и живой силы ВСУ.

Таким образом, рота Кичиакаева заняла господствующую высоту и смогла не только удержать свои позиции, не допустив прорыва украинских войск, но и нанести ощутимое поражение противнику.

В свою очередь, группа, возглавляемая сержантом Юрием Кучугурным, выполняла боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы ВС РФ, когда ее позиции подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. В результате обеспечивающая связь командно-штабная машина получила повреждения и подразделение полностью лишилось связи.

Юрий Кучугурный организовал эвакуацию товарищей из машины, а потом, понимая, что утрата связи со штабом фактически лишает группу управления, решил под непрекращающимся огнем противника развернуть станцию спутниковой связи. На открытой местности, с риском для жизни, сержант развернул и настроил станцию, тем самым восстановив связь батальонной тактической группы с командованием группировки войск.

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Ранее, 6 октября, в Минобороны рассказали, как в ходе стремительного наступления российские мотострелки освободили населенный пункт от украинских боевиков. Гвардии рядовой Ивандаев вел прицельный огонь из гранатомета по боевой технике и долговременным огневым точкам противника, пока неприятель не оставил позиции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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