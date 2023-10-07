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В России проиндексируют тариф на перевозку в плацкартах и общих вагонах
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В России проиндексируют тариф на перевозку в плацкартах и общих вагонах

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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В России с 1 декабря будет проиндексирован на 10,75% железнодорожный тариф на перевозку пассажиров внутри страны в плацкартных и общих вагонах. Об этом в пятницу, 6 октября, говорится в пояснительной записке к проекту приказа ФАС, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа предусмотрена индексация с 1 декабря 2023 года <...> на перевозки <...> в составе поездов дальнего следования на 10,75%», — говорится в записке.

Дополнительно вырастут на 7,6% тарифы на перевозку пассажиров в пригородных поездах, отмечается в документе.

Также поднимется и тариф на перевозку грузов по железнодорожной сети — с 1 декабря его проиндексируют на 7,6%. Кроме того, с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года будет действовать еще дополнительная целевая надбавка к железнодорожному тарифу в размере 2% в связи с капитальным ремонтом инфраструктуры.

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