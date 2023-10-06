Три четверти россиян уверены в способности Путина обеспечить стабильность в стране
Три четверти россиян разделяют мнение, что президент РФ Владимир Путин способен обеспечить стабильность в стране и ее развитие. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных на сайте организации.
«По мнению семи из 10 россиян, Владимир Путин много делает для страны и людей (72%). Не разделяет этой точки зрения 21%», — говорится в публикации.
По информации Центра, три четверти опрошенных уверены в способности Путина обеспечить стабильность в стране (74%) и ее развитие (74%)
Кроме того, у россиян спросили, каким они представляют действующего главу государства. Согласно результатам опроса, 89% граждан представляют его спокойным, 87% назвали его активным и энергичным, а 86% — решительным.
Большинство жителей страны (79%) также разделяют мнение, что Владимир Путин подходит на должность президента РФ гораздо лучше других политиков.