Правительство ограничило въезд в РФ для граждан Украины из третьих стран
С 16 октября в России начнет действовать особый порядок въезда для украинских граждан, прибывающих из других государств. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает «РИА Новости», в распоряжении которого есть соответствующий документ.
Согласно ему, с полуночи 16 октября такие люди смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска, расположенный в московском аэропорту Шереметьево.
В правительстве отметили, что это временная мера, которая направлена на поддержание безопасности россиян в текущей геополитической ситуации.
Новое требование не коснется граждан Украины в возрасте до 14 лет, которые передвигаются самостоятельно или в сопровождении граждан России.
Ранее, 29 сентября, президент России Владимир Путин установил перечень документов для въезда граждан Украины в Российскую Федерацию. Они могут въезжать и выезжать из страны без визы по украинскому паспорту, в том числе с истекшим сроком действия.
Кроме того, согласно первому пункту указа, украинцы смогут въезжать в Россию и выезжать из нее на основании загранпаспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна или иного документа из установленного указом перечня.