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Маккарти опроверг слухи о планах досрочно сложить полномочия конгрессмена США

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Фото: Global Look Press/XinHua/Aaron Schwartz
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Бывший спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти опроверг слухи о том, что планирует досрочно сложить полномочия конгрессмена. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил CBS News.

«Кевин Маккарти в пятницу опроверг сообщения о том, что он подумывает об уходе из конгресса до истечения срока его полномочий в 2025 году, после того как ранее на этой неделе жестко настроенные республиканцы и демократы вынудили его покинуть кресло спикера», — говорится в материале.

Как сообщает издание, он дважды заявил, что не уходит в отставку. Кроме того, на вопрос, будет ли он баллотироваться на переизбрание в следующем году, Маккарти ответил утвердительно.

Ранее в этот день Politico со ссылкой на источники сообщило, что экс-спикер планирует завершить свою карьеру в палате представителей, однако останется до выборов нового спикера, чтобы «помочь партии стабилизироваться после сейсмической встряски».

В то же время некоторые республиканцы, как пишет издание, хотят вернуть его в качестве кандидата в спикеры. Они утверждают, что «никто другой не сможет получить 218 голосов республиканцев, необходимых для того, чтобы стать спикером», а Джим Джордан и Стив Скализ, которые вступают в политическую гонку на следующей неделе, вряд ли смогут «преодолеть вершину» Маккарти.

«Единственный реальный результат — восстановить Кевина Маккарти на посту спикера в соответствии с правилами партии», — заявил член палаты представителей Том Макклинток.

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Должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэтта Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу и президенту США Джо Байдену в связи с принятием решения о финансировании правительства.

4 октября кандидат в спикеры палаты представителей США республиканец Джим Джордан выступил против оказания помощи Украине. Республиканец отметил, что финансовая поддержка Киева не является приоритетом ни для него, ни для большинства американцев.

6 октября экс-президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Джима Джордана на пост спикера нижней палаты конгресса. При этом в тот же день Трамп в беседе с Fox News заявил, что и сам готов занять пост спикера палаты представителей конгресса «на короткий период», чтобы стать своего рода объединяющий силой Республиканской партии, пока законодатели не примут решение о том, кто займет должность на постоянной основе.

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